Второй энергоблок введен в работу на Сахалинской ГРЭС-2 после пожара

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Второй энергоблок введен в работу на Сахалинской ГРЭС-2 после пожара, об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Энергоблок остановили 30 апреля после возгорания. Это произошло из-за дефекта маслопровода системы регулирования турбины. Сообщается, что пожар оперативно потушили, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.

В результате возгорания требовался ремонт. Сооружения и оборудование станции нужно было очистить от сажи и копоти, а также провести ревизию всех элементов энергоблока и заменить поврежденные элементы.
Все делалось оперативно, чтобы завершить работы до начала осенне-зимнего максимума нагрузок.

Испытания энергоблока показали, что он работоспособен и отвечает нормативам. Его ввод призван повысить надежность энергоснабжения местных жителей.

Ранее сообщалось, что утром 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар.

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