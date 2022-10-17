«Газпром Армения»: подача газа из РФ в Армению будет приостановлена 18-19 октября из-за ремонта

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

В ЗАО «Газпром Армения» заявили, что подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ - Закавказье». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье» с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению», — говорится в заявлении.

Там отметили, что за это время газоснабжение потребителей страны будут осуществлять без ограничений благодаря внутренним резервам.

Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала расплачиваться за российский газ в рублях.

В конце марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть