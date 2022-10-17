«Газпром Армения»: подача газа из РФ в Армению будет приостановлена 18-19 октября из-за ремонта

В ЗАО «Газпром Армения» заявили, что подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ - Закавказье». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье» с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению», — говорится в заявлении.

Там отметили, что за это время газоснабжение потребителей страны будут осуществлять без ограничений благодаря внутренним резервам.

Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала расплачиваться за российский газ в рублях.

В конце марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке.