Интернет-магазин Metro приостановил работу в России из-за сбоя в IT-системе

Гипермаркеты и интернет-магазин Metro временно приостановили работу из-за сбоя во внутренних системах в международной IT-структуре утром 17 октября. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ретейлера.

Позднее пресс-служба сообщила о возобновлении работы торговых центров Metro в России, однако онлайн-магазин компании все еще недоступен.

В сообщении ретейлера уточняется, что покупатели могут заказать продукты Metro через витрины партнеров.

«Причины технического сбоя выясняются. Спасибо за поддержку!», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Ozon временно ограничил оформление и выдачу заказов для жителей Крыма из-за логистических проблем после теракта на Крымском мосту.

В пресс-службе «Яндекс.Маркета» также сообщали, что с 17 октября любой продавец на маркетплейсе сможет торговать уцененными или подержанными товарами, а также витринными образцами.