Экономисты предупредили о рецессии и безработице

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

США могут вступить в рецессию в ближайшие 12 месяцев, так как Федеральная резервная система (ФРС) США борется за снижение устойчиво высокой инфляции, экономика сокращается, а работодатели в ответ на это сокращают сотрудников. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на опрос экономистов.

Так, они оценивают вероятность рецессии в 2023 году в 63%. Экономисты спрогнозировали снижение ВВП на 0,2% в первом квартале следующего года и на 0,1% во втором квартале того же года.

Ожидается, что работодатели отреагируют на снижение темпов роста и прибыли сокращением рабочих мест во втором и третьем кварталах. Как считают экономисты, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе может снизиться на 34 тыс. в месяц во втором квартале и на 38 тыс. в третьем квартале.

Ранее сенатор США Элизабет Уоррен раскритиковала заявление главы ФРС Соединенных Штатов Джерома Пауэлла о необходимости повышения ставки и предупредила, что такая политика может привести страну к рецессии.

Она отметила, что пандемия все еще влияет на экономику, конфликт на Украине повышает стоимость электроэнергии, а среди инструментов, предлагаемых главой ФРС «нет ничего, что имело бы прямое отношение» к решению этих проблем.

По мнению Уоррен, повышение ставок может привести к повышению цен и «миллионам людей без работы».

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