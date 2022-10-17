В России продают поддельные чеки на iPhone

Продавцы поддельных кассовых чеков на дорогие гаджеты, в том числе последние модели айфонов, активизировались в сети. Об этом сообщает «Известия».

Как утверждают авторы объявлений, они могут сделать чек любого крупного сетевого магазина — Re:Store, «М.Видео – Эльдорадо», DNS, «Связной», МТС, «Билайн», «Мегафон» и других.

«Мы действительно фиксируем значительное количество объявлений о продаже чеков, в том числе на iPhone», — сказал изданию руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

По его словам, айфон с чеком на вторичном рынке стоит дороже, чем такой же смартфон без чека.

«Так как стоимость новой техники в России выросла, то и возник повышенный спрос на б/у устройства, чем успешно пользуются злоумышленники», — отметил Трухачев.

Ранее сообщалось, что первые обзоры iPhone 14 Plus, релиз которого в ряде стран состоялся 7 октября, показали, что новинка Apple имеет проблемы с теплоотводом.