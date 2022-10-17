В России продают поддельные чеки на iPhone

«Известия»: в России начали продавать поддельные чеки на iPhone 14 за тысячу рублей

close
100%
Sebastian Ng/Global Look Press

Продавцы поддельных кассовых чеков на дорогие гаджеты, в том числе последние модели айфонов, активизировались в сети. Об этом сообщает «Известия».

Как утверждают авторы объявлений, они могут сделать чек любого крупного сетевого магазина — Re:Store, «М.Видео – Эльдорадо», DNS, «Связной», МТС, «Билайн», «Мегафон» и других.

«Мы действительно фиксируем значительное количество объявлений о продаже чеков, в том числе на iPhone», — сказал изданию руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

По его словам, айфон с чеком на вторичном рынке стоит дороже, чем такой же смартфон без чека.

«Так как стоимость новой техники в России выросла, то и возник повышенный спрос на б/у устройства, чем успешно пользуются злоумышленники», — отметил Трухачев.

Ранее сообщалось, что первые обзоры iPhone 14 Plus, релиз которого в ряде стран состоялся 7 октября, показали, что новинка Apple имеет проблемы с теплоотводом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть