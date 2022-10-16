Миллер: РФ может перенаправить газ для «Северных потоков» через Турцию

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия может перенаправить по новым газотранспортным маршрутам через Черное море в Турцию все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на «Северных потоках», поэтому это могут быть значительные объемы», — сказал он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ — это нарушение условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок.

До этого глава министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что вопрос об ограничении цен на природный газ из России не будет обсуждаться на неформальном заседании Совета министров Евросоюза по энергетике в Праге.

По словам Сикелы, «на столе уже нет предложения» об установлении потолка цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ. Он отметил, что этот вопрос больше не рассматривается в сообществе.

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