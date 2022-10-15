Энергопалата Африки: РФ может сыграть главную роль в развитии энергетики на континенте

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Nardus Engelbrecht/AP

Председатель энергетической палаты Африки Энджей Аюк заявил, что Россия может сыграть лидирующую роль в развитии энергетики на континенте. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, страны Африки планируют наращивать сотрудничество с Россией на фоне энергокризиса в Европе. Аюк добавил, что текущая ситуация стала для них уроком, и выразил надежду, что Россия могла бы сыграть лидирующую роль в развитии энергетических проектов на континенте.

«Конечно, у России в этом огромный потенциал и опыт: вы лучше всех в мире разбираетесь в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику», — пояснил Аюк.

Он добавил, что Африка нуждается в новых технологиях и в новом развитии отрасли, так как кризис уже достиг континента.

«Такая страна как ЮАР с огромным населением, с высоким уровнем индустриализации — там продолжаются веерные отключения электроэнергии... Нужны новые технологии, новые возможности», — резюмировал Аюк.

Ранее сообщалось, что индийское правительство осторожно относится к идее западных стран по поводу введения потолка цен на нефть из России, так как Нью-Дели хочет идти за своими интересами.

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