Эрдоган заявил, что газовый хаб в Турции будет создан в кратчайшие сроки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международный газовый хаб на территории Турции будет создан в кратчайшие сроки.

Эрдоган добавил, что больше всего для создания хаба подойдет район Фракия.

«Вместе с президентом России Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения газа, но это будет международный», — цитирует Общественная служба новостей.

Эрдоган подчеркнул, что о задержках речи быть не может, работы начнутся в ближайшее время. Кроме того, будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности, добавил президент Турции.