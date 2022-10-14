Канада и Великобритания выделят почти €91 млн на поддержку «Укрэнерго» и «Нафтогаза»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с правительствами Канады и Великобритании окажут финансовую поддержку энергопромышленности Украины. Размер помощи составит €90,9 млн, сообщается на сайте финансовой организации.

Средства, выделенные Канадой, пойдут на закупку Украиной газа перед зимним отопительным сезоном. €54,5 млн, предоставленные Соединенным Королевством, должны обеспечить бесперебойную работу украинской электросети, атомных генераторов и электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

«Для решения проблем украинской экономики ЕБРР отдает приоритет финансированию торговли, энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры и продовольственной безопасности, а также предоставляет ликвидность фармацевтическим компаниям», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, ЕБРР по-прежнему продолжает оказывать поддержку финансированию торговой, продовольственной, фармацевтической отраслям украинской экономики. Инвестиции в этих областях будут включать разделение рисков с зарубежными партнерами Киева, заключили в финансовой организации.

12 октября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила о достигнутой с правительством Украины договоренности о внешнем финансировании в 2022 года на сумму $35 млрд. Эти средства выделят в виде специальных грантов и кредитов. Данной суммы должно хватить для финансирования потребностей страны в текущем году.

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