Путин и Эрдоган поручили минэнерго быстро начать работу по идее о газовом хабе

Эрдоган согласился на создание в Турции международного газового хаба «в кратчайшие сроки»

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и глава РФ Владимир Путин поручили министерствам энергетики двух стран в кратчайшие сроки приступить к работе по идее газового хаба, должно быть проведено совместное расследование, передает РИА «Новости».

«Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр (по газу). У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр», — сказал Эрдоган по возвращении из Астаны в Анкару.

По его словам, после того, как министерства проработают вопрос, Турция сделает следующий шаг. Президент Турции отметил, что на переговорах с российской стороной присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, которому также поручили заняться вопросом.

12 октября президент Путин в рамках «Российской энергетической недели — 2022» заявил, что транзит газа с «Северных потоков» можно переместить, создав крупнейший хаб в Турции. Соответствующее заявление российский лидер сделал после сообщений о том, что диверсанты готовились взорвать «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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