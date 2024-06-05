Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге временно ограничат поездки на электросамокатах

На время ПМЭФ в шести районах Петербурга запретят езду на электросамокатах

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

На время работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге временно запретят использовать средства индивидуальной мобильности. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на оперативный штаб города. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу Смольного.

В пресс-службе уточнили, что под запрет попали электрические самокаты, электроскейтборды, сигвеи, гироскутеры, моноколеса и велосипеды с электродвигателем. Запрет вступает в силу с 00:00 5 июня и продлится до конца 8 июня. Он будет действовать на территории шести районов: Центрального, Василеостровского, Адмиралтейского, Петроградского, Московского и Пушкинского.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 5 по 7 июня.

Ранее Лавров прокомментировал изъятие паспорта у американца, отправившегося на ПМЭФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами