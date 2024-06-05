В Петербурге временно ограничат поездки на электросамокатах

На время работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге временно запретят использовать средства индивидуальной мобильности. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на оперативный штаб города. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу Смольного.

В пресс-службе уточнили, что под запрет попали электрические самокаты, электроскейтборды, сигвеи, гироскутеры, моноколеса и велосипеды с электродвигателем. Запрет вступает в силу с 00:00 5 июня и продлится до конца 8 июня. Он будет действовать на территории шести районов: Центрального, Василеостровского, Адмиралтейского, Петроградского, Московского и Пушкинского.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 5 по 7 июня.

Ранее Лавров прокомментировал изъятие паспорта у американца, отправившегося на ПМЭФ.