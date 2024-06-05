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«Искандеры» поразили базу ВСУ в Харьковской области

«РВ»: «Искандеры» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Изюме

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Варвара Гертье/РИА Новости

Российские «Искандеры» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Изюме Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В публикации отмечается, что база украинских десантников была оборудована на территории туберкулезного диспансера №4 на западе Изюма.

До этого российские военнослужащие с помощью оперативно-тактических комплексов «Искандер» поразили базу Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта.

1 июня министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки военнослужащие страны уничтожили несколько складов с западным оружием на Украине. По данным ведомства, российские бойцы поразили все заданные цели.

В тот же день Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским энергетическим объектам. В военном ведомстве страны назвали эту операцию ответом на попытки ВСУ уничтожить объекты инфраструктуры на российской территории.

Ранее в Львовской области Украины зафиксировали повреждение военного аэродрома.

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