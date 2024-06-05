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В МИД заявили, что Армения стала избегать контактов с Россией

Дипломат Галузин: Армения сократила контакты с Россией по линии МИД и Минобороны

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что из-за давления Запада Армения значительно уменьшила контакты с Россией по линии МИД и министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Галузин отметил, что с ноября прошлого года не было встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран. Ереван не заинтересовался предложением Москвы о разработке и заключении очередного плана межмидовских консультаций. Кроме того, заметно уменьшилась интенсивность контактов в оборонной сфере, в том числе, и в военно-техническом сотрудничестве.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия готова совместно с Арменией проводить работу по устранению проблем и сложностей в двухсторонних отношениях. Он напомнил, что контакты между Москвой и Ереваном не прерываются. Они носят наиболее тесный и продуктивный характер в торгово-экономической сфере. Также между странами осуществляется и культурно-гуманитарное взаимодействие.

До этого сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы взаимодействия между двумя странами.

Ранее Лукашенко дал совет Пашиняну в день его рождения.

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