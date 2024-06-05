Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ведомство поддержало списание бюджетных кредитов регионов страны, если средства буду направлены на развитие туризма. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и кабмином Силуанов подчеркнул, что туристическая инфраструктура подходит для создания новых рабочих мест, «новых налогов», а также для развития регионов.

Силуанов отметил, что Минфин также готов изучить и другие предложения по развитию туризма в регионах страны. Однако при этом, по его словам, помимо государственных средств в развитие туристической инфраструктуры должен вкладывать свои деньги и частный бизнес.

До этого Силуанов выразил убежденность в том, что россияне не начнут уходить от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ.

При этом Силуанов напомнил, что новая налоговая система разрабатывалась «конкурентоспобной».

Накануне Минфин сообщил, что прогрессивная шкала по НДФЛ в России составит от 15% до 22%.

Ранее правительство РФ одобрило на заседании налоговый пакет Минфина.