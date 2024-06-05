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Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам

Силуанов одобрил списание кредитов регионов, если вложения направят на туризм

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ведомство поддержало списание бюджетных кредитов регионов страны, если средства буду направлены на развитие туризма. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и кабмином Силуанов подчеркнул, что туристическая инфраструктура подходит для создания новых рабочих мест, «новых налогов», а также для развития регионов.

Силуанов отметил, что Минфин также готов изучить и другие предложения по развитию туризма в регионах страны. Однако при этом, по его словам, помимо государственных средств в развитие туристической инфраструктуры должен вкладывать свои деньги и частный бизнес.

До этого Силуанов выразил убежденность в том, что россияне не начнут уходить от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ.

При этом Силуанов напомнил, что новая налоговая система разрабатывалась «конкурентоспобной».

Накануне Минфин сообщил, что прогрессивная шкала по НДФЛ в России составит от 15% до 22%.

Ранее правительство РФ одобрило на заседании налоговый пакет Минфина.

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