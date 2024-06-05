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На Украине завели дело против женщины, которая помогла сыну скрыться от военкомов

В Херсоне завели дело против женщины, которая помогла сыну уйти от военкомов

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Nacho Doce/Reuters

Власти Украины возбудили уголовное дело против женщины из Херсона за то, что она укусила полицейского во время проверки документов ее сына военкомами. Инцидент произошел на рынке в Корабельном районе Херсона, пишет ТАСС.

Херсон сейчас находится под контролем Киева.

60-летнюю местную жительницу обвиняют в нападении на полицейского, возбуждено уголовное дело по статье о нанесении работнику правоохранительных органов телесных повреждений.

До этого в Херсоне был инцидент с местными жителями, которые противостояли попыткам мобилизации мужчин сотрудниками ТЦК и полицией на рынке.

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации, который предусматривает призыв сотен тысяч граждан в армию. С начала 2022 года в стране продолжается всеобщая мобилизация, и власти предпринимают шаги, чтобы предотвратить уклонение мужчин от службы.

Некоторым лицам запрещен выезд за границу, а те, кто имеет право на отсрочку, должны предъявлять соответствующие документы. Распространены случаи попыток уклонения от мобилизации, а также конфликтов с военными властями.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

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