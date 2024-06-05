На Украине завели дело против женщины, которая помогла сыну скрыться от военкомов

Власти Украины возбудили уголовное дело против женщины из Херсона за то, что она укусила полицейского во время проверки документов ее сына военкомами. Инцидент произошел на рынке в Корабельном районе Херсона, пишет ТАСС.

Херсон сейчас находится под контролем Киева.

60-летнюю местную жительницу обвиняют в нападении на полицейского, возбуждено уголовное дело по статье о нанесении работнику правоохранительных органов телесных повреждений.

До этого в Херсоне был инцидент с местными жителями, которые противостояли попыткам мобилизации мужчин сотрудниками ТЦК и полицией на рынке.

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации, который предусматривает призыв сотен тысяч граждан в армию. С начала 2022 года в стране продолжается всеобщая мобилизация, и власти предпринимают шаги, чтобы предотвратить уклонение мужчин от службы.

Некоторым лицам запрещен выезд за границу, а те, кто имеет право на отсрочку, должны предъявлять соответствующие документы. Распространены случаи попыток уклонения от мобилизации, а также конфликтов с военными властями.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.