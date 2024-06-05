Менструация улучшает умственные способности женщин, выяснили ученые

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона впервые нашли связь между менструацией и изменениями в когнитивных способностях женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Neuropsychologia.

В ходе эксперимента 241 участница дважды прошла серию тестов на оценку мыслительных способностей с интервалом в 14 дней, чтобы оценить воздействие разных фаз женского месячного цикла.

Задания были разработаны для имитации психических процессов, типичных для командных видов спорта. В одном испытании женщинам показывали улыбающиеся или подмигивающие лица и просили нажимать клавишу пробела только тогда, когда они видели смайлик, чтобы проверить сдержанность, внимание, время реакции и точность.

В другом эксперименте их попросили идентифицировать зеркальные изображения в задаче трехмерного вращения, которая оценивает пространственное восприятие. Задача, в которой им предлагалось щелкнуть мышью при столкновении двух движущихся шаров на экране, измеряла пространственную реакцию.

Хотя участники сообщили, что чувствовали себя хуже во время менструации, время их реакции оказалось быстрее, и они допустили меньше ошибок.

Например, в задаче с движущимися шариками их расчет времени был в среднем на 10 миллисекунд (12%) точнее, а в задаче на торможение они нажимали пробел в неподходящее время на 25% реже.

По словам ученых, этот эффект может быть обусловлен изменением баланса гормонов прогестерона и эстрогена в организме.

Исследователи отметили, что их открытие имеет значение для спортивной и общей медицины.

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