Ливан заявил, что пытается остановить израильскую агрессию на юге страны

Правительство Ливана активно работает над прекращением нарастающего напряжения на южной границе и восстановлением режима прекращения огня в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра республики Наджиба Микати.

В заявлении отмечается, что премьер Наджиб Микати активно ведет дипломатическую работу для предотвращения продолжающейся израильской агрессии на юге Ливана. Он подчеркивает, что утечки о возможном широкомасштабном нападении Израиля направлены на давление на Ливан.

Пресс-служба подчеркивает, что сообщения о предупреждениях от зарубежных партнеров о возможном израильском нападении не соответствуют действительности. До этого пресс-атташе посольства Великобритании в Бейруте опроверг информацию о предполагаемых рекомендациях Лондона ливанскому правительству относительно израильского вторжения.

Израильская газета The Times of Israel сообщила о поездке начальника генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви на ливано-израильскую границу, где он провел оперативное совещание и заявил о готовности израильских войск к наступательным действиям на ливанском направлении.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.