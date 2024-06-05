Ученые выяснили, что антропогенное потепление Земли достигло рекордных темпов

Британские ученые из Университета Лидса (UL) выяснили, что в 2023 году антропогенное (вызванное человечеством) глобальное потепление достигло рекордных темпов. Отчет «Индикаторы глобального изменения климата» опубликован на официальном сайте научного учреждения.

Как показал анализ, в 2023 году вклад людей в повышение глобальных температур составил 1,3°C, тогда как общий объем потепления за год достиг 1,43°C. На него повлияли климатический феномен Эль-Ниньо и другие природные факторы.

По словам исследователей, антропогенное потепление растет с беспрецедентной для инструментальных данных скоростью, достигнув примерно 0,26°C за десятилетие в 2014-2023 годах.

Столь высокие темпы вызваны сочетанием постоянно высоких выбросов парниковых газов, эквивалентных 53 млрд тонн CO 2 в год, а также продолжающимся улучшением качества воздуха, которое снижает силу антропогенного охлаждения атмосферными аэрозолями.

Согласно докладу, оставшийся углеродный баланс (объем углекислого газа, который может быть выброшено до того, как мир столкнется с глобальным потеплением на 1,5°C выше доиндустриального уровня) составляет всего около 200 млрд тонн, что соответствует нынешним выбросам примерно за пять лет.

«Наш анализ призван отслеживать долгосрочные тенденции, вызванные деятельностью человека. Наблюдаемые температуры стали продуктом этой долгосрочной тенденции, модулируемой краткосрочными естественными изменениями. В прошлом году, когда были побиты наблюдаемые температурные рекорды, эти природные факторы временно добавили около 10% к долгосрочному потеплению», — говорится в документе.

Ранее ученые выяснили, что рекордно высокие температуры держатся на Земле уже 11 месяцев подряд.