На Украине запретили выезд военнообязанным с двойным гражданством

Граждан Украины, которые имеют ВНЖ и гражданство других стран, больше не будут выпускать за границу в рамках мобилизационного законодательства. Об этом заявил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, его цитирует Страна.ua.

«Ранее мы выпускали с территории Украины лиц, имевших ВНЖ за границами Украины, сейчас эту категорию граждан мы тоже не пропускаем», — сказал он.

Посольство США в Киеве в тот же день опубликовало на своем сайте сообщение для граждан США, которые также имеют украинское гражданство. По данным дипмиссии, власти Украины с 1 июня отменили разрешение выезжать за пределы страны украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством.

В это же время посольство США в Киеве выпустило предупреждение для обладателей американо-украинского гражданства, им предлагается не посещать Украину, так как с 1 июня существует риск, что их больше не выпустят из страны.

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