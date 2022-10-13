В Минфине США предложили вариант предельной цены на нефть из России

Глава Минфина США Йеллен: предельная цен на нефть из России могла бы быть около $60 за баррель

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Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то [долларов за баррель]. <...> <...> ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать [нефть]», — заявила Йеллен на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

В начале сентября главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть. Минфин США запланировал введение потолка стоимости на нефть из России с 5 декабря.

4 октября помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на пресс-конференции в Женеве рассказал, что новые санкции G7 в отношении России, затрагивающие нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа.

Вместе с тем глава Shell Бен ван Берден заявил, что предлагаемое западными странами введение предельной цены на импорт российской нефти будет трудно осуществить на практике.

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