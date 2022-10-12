Глава «Газпрома» прогнозирует, что восстановление «Северных потоков» может занять годы

Глава энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер прогнозирует, что восстановление газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может занять не один год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть вопросы санкционные, экономические, юридические, и только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению, к восстановлению целостности подорванных газопроводов», — сказал Миллер.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что предварительные результаты расследования взрывов на «Северных потоках» конфиденциальны, поэтому Швеция не предоставит России доступ к этим данным. Ранее Москва настаивала на необходимости участия в расследовании, так как взрывы произошли на ее собственности. На фоне расследований в «Газпроме» рассказали, что в 2015 году у «Северного потока» находили беспилотник, который используют для уничтожения мин. В компании указали, что дрон принадлежал НАТО.

Генеральная прокуратура Германии выяснила, что обнаружили достаточно признаков того, что нитки газопроводов были повреждены в результате заранее спланированных взрывов.