Новак: РФ прорабатывает идею строительства дополнительных ниток «Турецкого потока»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ прорабатывает идею строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток». Его слова приводит РИА «Новости».

Новак подчеркнул, что пока строительство новых ниток газопровода является только идеей.

«Как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея», — сказал политик в ответ на вопрос, рассматривает ли такой вариант Россия.

Политик добавил, что меры безопасности в настоящее время на «Турецком потоке» усилены.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят идею переноса транзита газа с «Северных потоков» в Черное море в рамках встречи в Астане. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмё сказал, что технически такой перенос возможен, но предложение необходимо обстоятельно изучить.

Путин в рамках «Российской энергетической недели — 2022» говорил, что транзит газа с «Северных потоков» можно переместить, создав крупнейший хаб в Турции.