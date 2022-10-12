Эрдоган и Путин обсудят идею транзита газа через Турцию в ходе переговоров в Астане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят идею переноса транзита газа с «Северных потоков» в Черное море в рамках встречи в Астане. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Эта идея с большой долей вероятности войдет в повестку обсуждений на встрече лидеров в четверг», — сообщает телеканал.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмё сказал, что технически такой перенос возможен. Предложение должно быть обстоятельно изучено.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках «Российской энергетической недели — 2022» заявлял, что транзит газа с «Северных потоков» можно переместить, создав крупнейший хаб в Турции. Россия может сделать поставки газа через Черное море основным маршрутом поставок топлива.