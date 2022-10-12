Минэнерго Турции заявило о готовности обсудить предложение Путина о создании газового хаба

Предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба требует дальнейшего обсуждения. Однако перемещение транзита топлива с газопроводов «Северный поток» в Черное море технически возможно, приводит слова министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза «РИА Новости».

«Я думаю, что это предложение Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено, технически это возможно», — заявил Донмез.

По его словам, для перемещения газовых маршрутов в акваторию Черного моря с помощью «Турецкого потока» необходимо проработать технические и торгово-юридические вопросы.

«Необходимо обсуждение технических, торгово-юридических вопросов. Но Турция очень активно работает с Россией, мы вместе реализовывали очень крупные технологические проекты, мы очень надежные партнеры», — заключил Донмез, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

12 октября президент России Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции для перенаправления транзита газа с «Северных потоков» в акваторию Черного моря. Если инициативу удастся реализовать, новый хаб может стать крупнейшим для поставок топлива в Европу. При этом уровень безопасности в Черном море гораздо более высокий, чем в европейском регионе.