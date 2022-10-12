Замглавы Минфина Сазанов допустил снижение добычи нефти из-за эмбарго западных стран

В России может произойти временное снижение добычи нефти из-за ограничений западных стран. Об этом во время Российской энергетической недели заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Понятно, что сейчас в условиях эмбарго есть некие проблемы с логистикой. Сейчас они, как я сказал, решаются. Но в моменте определенное снижение добычи все равно будет. Оно имеет место уже быть», — отметил Сазанов.

По его словам, стоит ожидать снижение в небольших объемах, в районе 5% в 2023 году.

Он добавил, что в подобных условиях нельзя говорить о расширении применения налогов на добавленный доход. В этом вопросе необходимо учитывать потребности отрасли. То есть, если будут рынки сбыта продукции, то практика применения будет расширена.

9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Он подчеркнул, что «это не какая-то победа России», а «победа здравого смысла». Представитель Кремля также подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину удалось наладить взаимоуважительные отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, они основываются на взаимном доверии и выгоде, что и позволяет лидерам этих стран обсуждать «самые острые моменты».

До этого Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы обеспечения стабильности на глобальном нефтяном рынке.