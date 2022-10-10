«Почта России» предостерегла о возможных задержках доставок посылок в Крым из-за ЧП с мостом

Время нахождения в пути посылок для отправки в Крым может быть увеличено из-за происшествия на мосту. Слова пресс-службы «Почты России» приводит «Интерфакс».

«Совместно с «Почтой Крыма» мы обеспечиваем почтовый обмен с полуостровом с учетом имеющихся логистических возможностей. Возможна задержка в доставке отправлений», — заявили в в пресс-службе российского почтового оператора.

О логистических задержках также предупредили в Ozon. Получателям посылок в Крыму придется ждать больше в связи с затруднениями доставки. Заказы отправляют сторонние логистические компании.

«Заказы с онлайн-платформы Ozon по запросу покупателей региона доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ретейлеров. Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается», — уточнили в пресс-службе Ozon.

В компании добавили, что сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком. В то же время у логистической компании нет ни собственных объектов, ни активов, ни сотрудников в штате.

10 октября в пресс-службе Ozon сообщили, что компания временно ограничила оформление и выдачу заказов для жителей. Доставка уже оформленных посылок может задерживаться из-за логистических проблем.