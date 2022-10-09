МИД России: товарооборот РФ с Белоруссией в текущем году может достичь $50 млрд

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что двусторонний товарооборот между РФ и Белоруссией в текущем году может составить $50 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, реализация союзных программ рассчитана на период до конца 2023 года, но, по его словам, уже сейчас заметен их позитивный эффект.

«В январе — июле двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя — $22 млрд. К концу года мы можем выйти на $45-50 млрд. Это большие цифры. Столько у нас было с Украиной до 2014 года», — отметил Полищук.

Ранее Алексей Полищук заявил, что население новых освобожденных территорий на Украине будет само решать свое будущее. Полищук указал, что в Декларации 1970 года о принципах международного права, которые касаются дружественных отношений и сотрудничества между странами, запрещается насильственно лишать народ права на самоопределение. Он подчеркнул, что народы имеют право принимать меры против насильственных действий и получать поддержку международного сообщества.

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