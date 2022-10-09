Аналитик назвал условия для ослабления рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, какие факторы могут ослабить рубль.

Он отметил, что рубль может просесть, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу. Сыроваткин предположил, что если этот сценарий не реализуется, то доллар по итогам будет стоит около 69 рублей.

Вместе с тем, если Запад введет санкции против Национального Клирингового Центра (НКЦ), то российская валюта ослабнет, отмечает эксперт.

«Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году», — добавил Сыроваткин.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что 70 рублей за доллар — комфортный для экономики России диапазон национальной валюты.