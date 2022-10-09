Аналитик назвал условия для ослабления рубля

Аналитик Сыроваткин: если нерезидентам разрешат продажу российских активов – рубль ослабнет

close
100%
Depositphotos

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, какие факторы могут ослабить рубль.

Он отметил, что рубль может просесть, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу. Сыроваткин предположил, что если этот сценарий не реализуется, то доллар по итогам будет стоит около 69 рублей.

Вместе с тем, если Запад введет санкции против Национального Клирингового Центра (НКЦ), то российская валюта ослабнет, отмечает эксперт.

«Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году», — добавил Сыроваткин.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что 70 рублей за доллар — комфортный для экономики России диапазон национальной валюты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть