Аналитик назвал новый курс доллара, который выгоден для РФ

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что 70 рублей за доллар — комфортный для экономики России диапазон национальной валюты, передает агентство «Прайм».

Он напомнил, что эту границу назвал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов», — сказал аналитик.

Он также указал, что «токсичные» валюты никто уже не собирается покупать, а по валютам дружественных России государств, видимо, имеются определенные нюансы.

Зельцер добавил, что ожидания сводятся к понижению курса рубля в связи с возможным установлением Западом потолка цен на энергоресурсы из РФ и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.

Ранее глава отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко заявил, что в 2023 году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. По его словам, ключевым риском для рубля станут: сокращение экспорта и положительное сальдо по счету торговых операций. Поэтому в долгосрочном периоде можно ожидать усиления давления на нацвалюту, сказал специалист.