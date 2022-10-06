Минторг США продлил действие ограничений против «Аэрофлота» и Utair

Минторг США продлил действие экспортных ограничений против авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ министерства.

«Это постановление вступает в действие немедленно и на 180 дней», — говорится в документе.

Ведомство считает, что авиакомпании нарушали введенные меры, совершая перелеты в Белоруссию, Индию, Турцию и другие страны.

Ранее минторг США внес 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.

В список внесли 25 самолетов Airbus A320, A321 и A330, которые эксплуатируются авиакомпаниями «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», Nordwind и iFly. Решение направлено на то, чтобы ограничить возможности авиакомпаний по дозаправке, получению запасных частей и техническому обслуживанию.

Глава экспортного контроля Министерства торговли Мэтью Аксельрод подчеркнул, что данный шаг «еще больше снижает способность российских авиакомпаний эксплуатировать свой парк самолетов как в США, так и в ЕС».