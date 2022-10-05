В Госдуме предложили привлекать к уголовной ответственности за криптовалютные расчеты внутри России

Использование криптовалюты в качестве платежного средства внутри российского рынка должно быть уголовно наказуемым деянием. Однако подобные операции возможны при международных операциях, приводит слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова ТАСС.

«Число лиц, занимающихся криптовалютой, достаточно большое <....> Поэтому нам надо отрегулировать все процессы. Во-первых, жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности», — заявил Аксаков.

При этом он счел допустимым использование криптовалюты при оплате импорта товаров в Россию.

«Но при этом можно дать возможность работать в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию, почему нет», — заключил Аксаков.

5 октября директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил о переходе компаний на криптовалюту при международных сделках. При этом регулирование таких сделок еще не работает — такой механизм должен заработать только в 2023 году.