Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий

Экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей значительно диверсифицированы, но развития их потенциала потребует «значительных» инвестиций. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

«Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики», — указал замминистра.

Кроме того, по его словам, существующая на этих территориях железнодорожная сеть «одна из самых плотных на постсоветском пространстве».

«Этот потенциал властями Украины был серьезно не дофинансирован и требует значительных инвестиций», — пояснил Назаров.

Он добавил, что для этого будут использованы все имеющиеся у России инструменты развития региональных экономик. Так, продолжил он, планируется принять федеральный закон о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, которым будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, «по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и Севастополя».

Президент России Владимир Путин 5 октября утвердил ратификацию международных договоров с Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих регионов в состав России.