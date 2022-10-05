Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о завершении аудита долга перед «Газпромом» в январе

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Правительство Молдавии собирается завершить аудит долга перед российской компанией «Газпром» к январю, а также подписать соглашение по его погашению. Об этом в интервью радио Vocea Basarabiei заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

«Проведение аудита находится в процессе. Компании отобраны, контракт подписан, «Молдовагаз» представил первую информацию. Компании работают, в конце января должны быть результаты, и мы придем к соглашению по урегулированию исторической задолженности», — отметил Спыну.

4 октября компания «Газпром» указала Молдавии на неоднократные нарушения условий их контракта по сроку оплаты за поставленный газ, в связи с чем предприятие напомнило о своем праве расторгнуть договор «в любой момент».

До этого Спыну заявил, что российский энергохолдинг «Газпром» нарушает условия контракта на поставки газа в Молдавию, сокращая объемы суточного экспорта в республику. При этом власти Молдавии не исключают резкого сокращения поставок российского природного газа или даже к полной остановке импорта в обозримом будущем.

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