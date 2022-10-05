Глава Запорожья Балицкий заявил, что гривна в регионе обесценилась до 50 копеек

close
100%
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская гривна уже почти не ходит в регионе и обесценилась до 50 копеек. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас установлен курс 1,25 рубля за гривну, но реально гривну покупают (по цене) до 50 копеек. На рынках невозможно заставлять людей продавать по-другому. В принципе, у нас ее уже очень мало, в основном, по селам еще есть гривна», — сказал Балицкий.

Он подчеркнул, что Запорожская область почти полностью перешла на рубль, по его мнению, до 1 января «гривна не дотянет: ее физически не будет».

5 октября президент России Владимир Путин завершил процедуру вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, подписав соответствующие законы.

В связи с этим ожидается, что обращение гривны в присоединенных регионах завершится к концу 2022 года — с 1 января 2023-го денежной единицей станет рубль. Бюджеты регионов будут утверждены до 15 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть