Глава Запорожья Балицкий заявил, что гривна в регионе обесценилась до 50 копеек

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская гривна уже почти не ходит в регионе и обесценилась до 50 копеек. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас установлен курс 1,25 рубля за гривну, но реально гривну покупают (по цене) до 50 копеек. На рынках невозможно заставлять людей продавать по-другому. В принципе, у нас ее уже очень мало, в основном, по селам еще есть гривна», — сказал Балицкий.

Он подчеркнул, что Запорожская область почти полностью перешла на рубль, по его мнению, до 1 января «гривна не дотянет: ее физически не будет».

5 октября президент России Владимир Путин завершил процедуру вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, подписав соответствующие законы.

В связи с этим ожидается, что обращение гривны в присоединенных регионах завершится к концу 2022 года — с 1 января 2023-го денежной единицей станет рубль. Бюджеты регионов будут утверждены до 15 декабря.