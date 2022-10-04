В «Молдовагазе» заявили о готовности к переговорам по погашению долга перед «Газпромом»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что организация готова в ближайшее время провести переговоры по урегулированию спорных моментов в вопросе урегулирования исторического долга перед «Газпромом». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса, в силу объективных обстоятельств, выходит за рамки компетенции руководства компании», — заявил Чебан.

По его словам, «Молдовагаз» приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед «Газпромом».

«Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО «Молдовагаз» готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов», — отметил Чебан.

Также он заявил, что согласование механизма погашения исторической задолженности, выходит за рамки компетенции руководства «Молдовагаза».

Чебан добавил, что газотранспортные и газораспределительные предприятия «Молдовагаза» готовы работать в режиме чрезвычайной ситуации, в строгом соответствии с законодательством Молдавии и решениями центральных органов власти республики.

Ранее «Газпром» указал Молдавии на неоднократные нарушения условий их контракта по сроку оплаты за поставленный газ, в связи с чем предприятие напомнило о своем праве расторгнуть договор «в любой момент».