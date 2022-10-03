В Швеции заявили о привлечении кораблей ВМФ к расследованию утечек газа на «СП»

Шведский корабль для спасения экипажей подводных лодок «Белос» используют для исследования повреждений в результате недавней диверсии на газопроводах «Северный поток 1 и 2». Об этом заявили в эфире «SVT».

Помимо того, в данном районе есть ряд кораблей Военно-морского флота Швеции.

«Работу возглавляет служба береговой охраны. Но мы также находимся здесь и оказываем поддержку с помощью разных кораблей. Мы не комментируем, сколько судов и какие именно присутствуют, но мы сообщаем, что здесь находится корабль ВМФ «Белос», — пояснил пресс-атташе ведомства Йимми Адамссон.

Поясняется, что «Белос» предназначен для спасения экипажей подводных лодок.

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании.

Ранее в США обеспокоились возможной реакцией России на взрывы на «Северных потоках». По мнению журналиста Майкла Догерти, Россия сама не могла вывести из строя газопровод, поскольку в этом нет никакого смысла.