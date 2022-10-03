Посол Польши в ЕС заявил о включении предельных цен на нефть из РФ в новый пакет санкций

Новый пакет антироссийских санкций включает в себя и введение предельных цен на нефть из России. Об этом заявил посол Польши в Евросоюзе (ЕС) Анджей Садось, чье выступление транслировало польское телевидение.

Речь идет о предложении G7 — установке максимальной цены российской нефти, которая была бы исключена из санкционных положений в морском транспорте», — отметил Садось.

При этом посол заявил, что не будет раскрывать детали обсуждения, которое происходило за закрытыми дверями.

Он добавил, что ЕС необходим такой механизм, который приведет к снижению российских доходов, в частности от поставок нефти в третьи страны. При этом в ЕС уже близки к соглашению по этому вопросу, так как есть желание решить его как можно быстрее.

Ранее в понедельник издание Politico сообщило, что введение нового пакета антироссийских санкций Евросоюза могут отложить из-за несогласия некоторых стран с намерением ограничить цены на российскую нефть.