Сеть «Теремок» решила открыть собственную службу доставки

Сеть «Теремок» запустила собственную доставку в Москве с возможным расширением на все рестораны сети. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение компании.

«Теремок» открыл доставку своей продукции из девяти заведений в Москве. Уже к концу года планируется осуществлять доставку со всех столичных точек, а уж к весне доставка дойдет до точек в Санкт-Петербурге и Краснодаре. При этом со временем в службу доставки должны войти все 322 заведения сети, отметили в компании.

В «Теремке» добавили, что сеть решила открыть доставку из-за того, что спрос на нее у покупателей продолжает расти. При этом для доставки будут привлечены курьеры из «Яндекс.Доставка». Однако стороны решили не раскрывать, какие будут условия сотрудничества.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что «Теремок» решил запустить сервис доставки для снижения расходов и зависимости от агрегаторов, которым рестораны платят 35% комиссии. Кроме того, нельзя говорить о росте спроса на доставку из общепитов. Например, в Москве в период с января по сентябрь число заказов снизилось на 31%. Однако совокупный объем рынка доставки готовой еды в 2022 году может вырасти на 40%, до 1,2 трлн рублей.

20 сентября портал Hi-Tech Mail.Ru сообщил, что в интернете появились сайты, которые выдают себя за службу доставки сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Отмечается, что при поиске доставки «Вкусно — и точка» первый же сайт оказался мошенническим.