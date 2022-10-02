Верховная рада рассмотрит проект об изъятии 900 объектов собственности России на Украине

Украинский парламент на ближайшем заседании рассмотрит проект закона о национализации по ускоренной процедуре более 900 объектов российской собственности на Украине. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы.

«На ближайшем заседании Верховная рада рассмотрит вопрос о национализации активов Российской Федерации на Украине. Кабмин заключил перечень, в который вошли более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству. Принудительное отчуждение этих объектов произойдет по особой процедуре», — сказала она.

По ее словам, в частности речь идет о предприятии «Энергомашспецсталь» в Краматорске и сети магазинов парфюмерии и косметики Brocard.

1 апреля сообщалось, что Верховная рада приняла закон, расширяющий перечень лиц, имущество которых подлежит национализации.

В августе украинское правительство утвердило указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов собственности РФ на территории Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что российское имущество, которое планируется конфисковать, разделили на три категории. Первая категория — это имущество, принадлежащее российскому государству, вторая — активы, которые принадлежат подсанкционным гражданам и компаниям из РФ, в третью группу включены активы российских банков.