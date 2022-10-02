В Дании заявили, что утечка газа на «Северном потоке – 1» прекратилась

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Danish Defence Command/Reuters

В Дании заявили, что утечка газа на «Северном потоке – 1» прекратилась. Об этом в своем Twitter сообщило Энергетическое агентство Дании.

«Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выброс газа из двух последних утечек также завершен», — говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман не исключил проведения Германией собственного расследования инцидентов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Он предположил, что на газопроводах было совершено преступление, речь также может идти об «антиконституционной диверсии, имеющей последствия для Германии».

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, произошедших в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию.

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