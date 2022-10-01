Экономист Масленников предрек Европе глубокий кризис из-за санкций против России

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Michael Probst/AP

Европа самостоятельно впадает в глубокий экономический кризис, который создала своими санкциями против России. Об этом «360» заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Планы G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций станут ударом для самого Запада. Российская сторона дала понять, что не намерена продавать нефть странам, которые будут ориентироваться на предлагаемый потолок ее стоимости», — отметил Масленников.

По его словам, в ближайшие пару недель могут появиться заявления со стороны бизнеса, что на ровном месте после санкций появились очередные признаки того, что мировая экономика в 2023 году еще сильнее погрузиться в кризис.

Он добавил, что цены на нефть вырастут минимум до $100 за баррель. При этом последующая скорость роста цен будет зависеть от того, как будут реагировать на это другие страны.

28 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции Европейского союза в отношении России стали причиной появления энергетического кризиса в странах Европы. Дипломат призвал решить эту ситуацию, подчеркнув, что для этого требуются новые партнеры.

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