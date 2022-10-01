Всемирный банк одобрил выделение $530 млн дополнительной финансовой помощи Украине

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Всемирный банк одобрил выделение $530 млн в качестве дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала вице-президент международной организации Анна Бьерде.

«Сегодня руководство Всемирного банка одобрило $530 миллионов дополнительного финансирования для Украины», — говорится в сообщении.

По ее словам, деньги пойдут на обеспечение социальных обязательств — на выплату пенсий, на образование и здравоохранение.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий в себя дополнительную помощь Украине на сумму $12,4 млрд. По информации пресс-службы Белого дома, инициативу одобрил Конгресс США.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также не исключал, что Вашингтон может поставить Украине танки. При этом он отметил, что пока не готов объявить о поставках танков Киеву.

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