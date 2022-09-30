Еврокомиссар Симсон: ЕС обсуждает с Осло импорт газа по контрактам с ценовым коридором

Евросоюз (ЕС) обсуждает с Норвегией возможность замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС, написало агентство РИА Новости.

«Есть энергетический диалог с Норвегией, есть и рабочая группа, которая ведет переговоры о том, что мы можем сделать, чтобы заменить текущие объемы, которые торгуются по споровым ценам, на среднесрочные контракты, которые будут следовать договорному ценовому коридору», — сказала она.

Ранее 30 сентября Симсон рассказала об опасениях ЕС, что предстоящий отопительный сезон на европейском континенте будет непростым, а следующий — еще тяжелее.

До этого в тот же день еврокомиссар по энергетике сказала, что Европейская комиссия (ЕК) настаивает на установлении лимита цен на весь газ из России и требует вести переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми ЕС «может вести переговоры».

На прошлой неделе газета La Repubblica со ссылкой на данные алжирского сайта расследований Algerie Part написала, что Алжир сможет экспортировать в Италию в ноябре только 20% от обещанного дополнительного объема газа.