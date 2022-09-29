Российские международные резервы за неделю сократились на 1,4%, до $549,7 млрд

Международные резервы России сократились за неделю на 1,4% (или на $8 млрд), до $549,7 млрд. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Банка России на своем сайте.

«Объем международных резервов по состоянию на 23 сентября составил $549,7 млрд, сократившись за неделю на $8 млрд, или на 1,4%, под воздействием отрицательной переоценки», — сказано в сообщении регулятора.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

На прошлой неделе пресс-служба российского Центробанка сообщила, что национальные международные резервы на 16 сентября составили $557,7 млрд, увеличившись за неделю на 0,05% или на $0,3 млрд.

Ранее 29 сентября агентство Reuters написало, что Евросоюз (ЕС) рассчитывает достигнуть соглашения по пакету ограничительных мер в отношении России или хотя бы по основным его частям до саммита блока на следующей неделе.