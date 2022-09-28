Силуанов: правительство сможет дополнительно занять 1 трлн рублей на внутреннем рынке

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российское правительство в 2023 году сможет дополнительно занять на внутреннем рынке до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на брифинге для журналистов, написало агентство «Интерфакс».

По словам Силуанова, в соответствии с проектом закона о бюджете валовый объем государственных внутренних заимствований составит 2,5 трлн рублей.

«При этом <...> в 2023 году правительству Российской Федерации будет предоставлено право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния при благоприятной рыночной конъюнктуре», — сказал министр.

Ранее 28 сентября Силуанов заявил, что российское министерство финансов планирует участвовать во внутреннем рынке заимствований в объеме 3,5 трлн рублей в 2023 году.

В апреле глава российского Минфина говорил, что ведомство в 2022 году не намерено брать заимствования ни на внешних, ни на внутреннем рынке.

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