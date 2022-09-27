Путин: нехватка поставок продовольствия беднейшим странам — «надувательство» Запада

Президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ заявил, что политика западных стран относительно поставок зерна с Украины, из-за которой беднейшие страны получают мало продукции, является «надувательством». Его слова приводятся на сайте главы государства.

Путин отметил, что по состоянию на 23 сентября только четыре корабля из 203, которые вышли из украинских портов, достигли беднейших стран, согласно программе ООН. При этом большое количество кораблей направили в ЕС.

«Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что Запад ведет себя хищнически на продовольственном рынке, что привело к росту цен.

Кроме того, по словам российского лидера, на коллективном Западе лежит ответственность за грозящий миру продовольственный кризис, к которому могут привести санкции на экспорт зерна и удобрений из России.

Президент также рассказал, что в России, в свою очередь, урожай зерна в этом году может стать рекордным, так как ожидается 150 млн тонн, а уже собрано 138,7 млн.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила бесплатно передать странам Африки 300 тыс. тонн задержанных в Европе удобрений.