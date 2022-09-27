BBC: британские банки стали останавливать часть сделок по ипотеке из-за падения фунта

Крупнейшие банки в Британии стали на время прекращать предложение ипотечных кредитов новым клиентам из-за резкого падения курса фунта стерлингов. Об этом сообщает BBC.

«Первым отреагировал на данную ситуацию Halifax, который объявил, что уже во вторник перестанет выдавать кредиты с фиксированной ставкой», — отметили в BBC.

В кредитных организациях Virgin Money и Skipton Building Society добавили, что ипотечные сделки не выдаются новым клиентам из-за неспокойной ситуации на рынке. Банки будут повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, так как курс фунта рекордно ослаб.

25 сентября издание Observer, ссылаясь на бывшего независимого члена комитета регулятора по монетарной политике Мартина Уила сообщило, что Банк Англии может собрать чрезвычайное заседание Комитета по денежно-кредитной политике, где более активно поднимет базовую процентную ставку.

До этого Банк Англии заявил, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.