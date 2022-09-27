Участники IT-индустрии обеспокоились необходимостью иметь профильное образование для отсрочки

Участники рынков IT, телекоммуникаций и медиа всерьез обеспокоились тем, что для отсрочки от мобилизации сотрудникам необходимо иметь профильное высшее образование, так как под эти критерии подходят не так много сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование hh.ru и участников индустрии.

Согласно исследованию, 170 тыс. разработчиков и программистов мужского пола, разместивших в 2022 году свои резюме на портале, не имеют профильного высшего образования. Это около 66% от общего объема соответствующих резюме. При этом, чем старше специалист, тем реже встречается у него профильное образование.

Источники издания отметили, что полной определенности в вопросе отсрочки для работников СМИ сейчас нет. Что же касается самой IT-отрасли в целом, то тут часть сотрудников не имеет профильного образования. Однако основная проблема сейчас заключается в том, какое образование будет считаться профильным.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что наличие профильного высшего образования нельзя считать основным критерием для выдачи отсрочки от мобилизации. В первую очередь, основную роль играют компетенции сотрудника, и как он выполняет свою работу. Например, в индустрии есть очень много отличных специалистов, у которых основное образование касалось экономики, психологии, лингвистики и прочих специальностей.

26 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для отсрочки от призыва по частичной мобилизации сотрудники IT-компаний должны иметь высшее образование. По словам Шадаева, специальное образование или переподготовка не подходят под критерии.