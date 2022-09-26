Newsweek: санкциями против России США «наказали» себя и Евросоюз

Международные санкции против России сильнее ударили по США и Европе, чем по Москве. Об этом заявил обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис.

Он напомнил о многочисленных попытках западных стран ограничить поставки российских энергоресурсов, включая нефть. Однако запрет на импорт сырья и страхование судов может ударить рикошетом по самим США и ЕС.

«Санкции могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для Европы, США и остального мира. Как и в случае со всеми сырьевыми товарами, базовая цена на нефть зависит от средней динамики спроса и предложения. Чем меньше нефти на рынке, тем больше будет спрос. Поэтому антироссийскими санкциями Запад непреднамеренно наказывает сам себя», — пришел к выводу Депетрис.

По его словам, запрет на страхование судов с российской нефтью может лишить мир значительных объемов топлива. А этот фактор может автоматически привести к резкому росту биржевых цен на сырье.

«В первой половине августа Россия экспортировала более 6 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в день. Запрет на страхование в ЕС и Великобритании, если он будет введен с точностью, может лишить рынок почти половины этого предложения. Усложнение возможностей России экспортировать свою нефть заставило бы Путина почувствовать финансовую боль, но это также привело бы к резкому росту цен на нефть по всем направлениям», — заключил обозреватель.

26 сентября агентство Bloomberg сообщило о нежелании двух стран Евросоюза вводить предельные цены на российскую нефть. В числе противников этой меры — Венгрия и Кипр. Данное обстоятельство, скорее всего, заставит ЕС отложить реализацию этой инициативы на более долгий срок.