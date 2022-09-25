В Ираке запустили новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 140 тысяч баррелей в сутки

В иракском городе Кербела начал работать новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 140 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил глава Миннефти Ирака Исхан Абдель Джабер, сообщил информационный портал Shafaq News.

«Мощность НПЗ составляет 140 тыс. баррелей в сутки. Это позволит в ближайшее время частично покрывать потребности местного рынка и сократить импорт», — сказал он.

Отмечается, что на сегодняшний день НПЗ работает не на полную мощность, а когда это произойдет Ирак откажется от 90% общего объема импортируемых нефтепродуктов.

В августе агентство SANA написало, что военнослужащие вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в качестве вооруженного конвоя сопроводили караван с незаконно добытой сирийской нефтью в Ирак. Уточнялось, что вывоз сырой нефти произошел через нелегальный пограничный переход «Махмудия».

В июле агентство Bloomberg, проанализировав данные трекинга морских судов, сообщило, что Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу, где постепенно отказываются от импорта российских энергоносителей.